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В Кремле рассказали о программе «чипирования» в России

22.06.2021 14:46
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В Кремле рассказали о программе «чипирования» в России

Дмитрий Песков заявил, что не может ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию.

Во вторник, 22 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о программе «чипирования» на территории Российской Федерации. По его словам, ему ничего не известно об этом. Также Дмитрий Песков отметил, что не может ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию, поскольку не знаком с документами, разрешающими вживлять микрокомпьютеры в мозг человека. Такими словами представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российское правительство РФ разрабатывает программу вживления микрочипов в мозг человека.

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