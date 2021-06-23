Путин: НАТО наращивает военный потенциал у границ РФ

Владимир Путин отметил, что Москва никогда не диктовала свою волю и готова развивать отношения с другими странами.

Российский лидер Владимир Путин в ходе Московской конференции по международной безопасности сообщил, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала НАТО около границ нашей страны. Также президент выразил сожаление в связи с тем, что Североатлантический альянс отказывается вести переговоры, снижать напряженность и риск возникновения непредсказуемых ситуаций. Однако Владимир Путин надеется, что в НАТО возобладает здравый смысл и организация начнет развивать конструктивные отношения с Россией, говорится на официальном портале Кремля.

Напомним, что в Германии рассказали о подготовке к войне с РФ.