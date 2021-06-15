Песков рассказал, почему не вакцинировался от COVID-19

Дмитрий Песков сообщил, что у него сохраняется Т-клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему до сих пор не вакцинировался против коронавирусной инфекции. По его словам, после перенесенной болезни в 2020 году у него еще сохраняется иммунитет к COVID-19.

«У меня очень большие антитела сохраняются», - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Напомним, что за прошедшие сутки в Российской Федерации количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 14185, до 5236593. Больше всего заболевших обнаружили в Москве (6805), Московской области (1135) и Санкт-Петербурге (902).

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