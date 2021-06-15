Украина хочет обложить жителей Крыма налогами

Сейчас граждане Украины, проживающие на Крымском полуострове, приравниваются к иностранцам.

Украинские власти хотят отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году. В результате на жителей Крымского полуострова (проживающих в российском регионе) будут распространяться такие же налоговые правила, которые действуют на территории Украины.

Отмечается, что в настоящее время соответствующий проект закона разрабатывается в Верховной раде, его собираются принять до саммита «Крымской платформы», запланированного на август. Об этом передает издание РБК, ссылаясь на портал «Обозреватель».

Напомним, что по действующему украинскому законодательству граждане Украины, проживающие в Крыму, приравниваются к иностранцам, поэтому с них не взимаются государственные налоги и сборы. Также данная категория людей не может претендовать на оказание украинских банковских услуг и пенсионное обеспечение.

Ранее сообщалось, что Украина предложила обменять запуск энергетического проекта «Северный поток-2» на Крымский полуостров.