Германия ожидает введения новых санкций против «Северного потока-2»

Хайко Маас надеется, что тема трубопровода не ухудшит отношения Берлина и Вашингтона.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Соединенные Штаты Америки могут наложить новые санкции в отношении газового проекта «Северный поток-2». Он пояснил, что подавляющая часть американских политиков настроены враждебно по поводу строительства и запуска трубопровода. Однако Хайко Маас выразил надежду, что Германии и Соединенным Штатам Америки удастся в ближайшее время найти компромисс по «Северному потоку-2». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на издание Bloomberg.

Ранее стало известно, что Вашингтон хочет остановить запуск данного газового проекта.