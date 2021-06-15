В Германии назвали «чушью» предложение Украины обменять Крым на СП-2

Вальдемар Гердт рассказал, что Германии «Северный поток-2» нужен больше, чем России.

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт от фракции «Альтернатива для Германии» прокомментировал предложение Киева обменять запуск энергетического проекта «Северный поток-2» на Крымский полуостров. По его мнению, подобного рода высказывания являются «чушью», добавив, что украинские политики постоянно пытаются «перещеголять» друг друга в своем рвении «угодить западным спонсорам».

Также Вальдемар Гердт отметил, что идея обменять газ на Крым – это «полный абсурд». Он заявил, что такое требование Украины не имеет под собой никаких моральных, правовых, юридических и коммерческих оснований.

Кроме того немецкий депутат заключил, что Германия заинтересована в завершении и запуске проекта «Северный поток-2» намного больше, чем Россия. Вальдемар Гердт пояснил, что российская сторона может развернуть трубопровод в направлении Китая, в то время как Берлин будет нести огромные экономические потери, если страна начнет закупать американский газ, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Украина предложила обменять запуск «Северного потока-2» на Крым.