США хотят заблокировать пуск «Северного потока-2»

Энтони Блинкен заявил, что Белый дом приложит все усилия для того, чтобы российский газовый проект не заработал.

Соединенные Штаты Америки признали, что остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» невозможно, поскольку он почти завершен. Однако американский госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что Белый дом приложит все усилия для того, чтобы российский газовый проект не заработал. Также он подчеркнул, что Вашингтон готов «выплатить» Киеву компенсацию за потерю транзитных доходов для того, чтобы Москва не использовала газ в качестве инструмента давления на украинские власти.

В свою очередь глава бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что перекладывать на европейских потребителей ответственность за решение вопроса компенсаций Украине неправильно. По его мнению, помочь Киеву разовыми платежами нельзя, поэтому Берлин настаивает на сохранении транзита российского газа через украинскую территорию.

Добавляется, что на данный момент не понятно, какими именно способами Соединенные Штаты Америки планируют затормозить запуск «Северного потока-2». Эксперты считают, что Белый дом может предложить Европе остановить введение в эксплуатацию российского проекта в обмен на льготные поставки СПГ и строительство терминалов для его разжижения. Кроме того Вашингтон может предложить Берлину погасить часть внешнего долга или пригрозить введением санкций против немецких банковских организаций и промышленных предприятий. Тем не менее аналитики уверены, что Германия, несмотря на возможное давление со стороны Соединенных Штатов Америки, вряд ли согласится заблокировать запуск «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

Ранее на Украине назвали новый способ заработка страны на российском газовом проекте.