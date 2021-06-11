Глава NASA оценил сотрудничество с РФ в космосе как «необыкновенное»

Билл Нельсон надеется на продолжение сотрудничества США и РФ в космической сфере.

Глава NASA Билл Нельсон в интервью изданию Politico сообщил, что сотрудничество организации с Российской Федерацией в космосе является «необыкновенным». Также он выразил надежду, что, несмотря на политические разногласия Москвы и Вашингтона, космическое сотрудничество двух стран все же продолжится. Кроме того Билл Нельсон предположил, что Россия разделяет его мнение относительно совместной работы в космосе, пишет Коммерсант.

Ранее стало известно, что в Польше объяснили причину ненависти ко всему российскому.