Россиянам посоветовали самостоятельно копить на пенсию

Евгений Якушев посоветовал начать копить денежные средства на старость заранее.

Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал, как российские граждане могут повысить размер будущей пенсии. По его мнению, чтобы доход после достижения пенсионного возраста соответствовал ожиданиям, необходимо начать копить денежные средства на старость заранее.

Евгений Якушев напомнил, что существует несколько способов, благодаря которым жители страны могут накопить деньги на достойную пенсию, однако выбирать их следует исходя из уровня подготовки и готовности рисковать.

Он отметил, что самыми безопасными инструментами для реализации данной цели являются инвестиции (акции, гособлигации и другие ценные бумаги), банковские депозиты и долгосрочные накопления.

Кроме того Евгений Якушев рекомендует россиянам начинать формировать сбережения как можно раньше, чтобы успеть накопить на желаемый размер пенсии, пишет радио Sputnik.

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