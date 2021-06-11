В Польше назвали причину ненависти к России

Витольд Модзелевский считает, что «стратегический союз» Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер.

Член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский в беседе с изданием Myśl Polska объяснил, почему некоторые польские политики испытывают ненависть ко всему российскому. По его мнению, власти страны хотят угодить «покровителю» в лице Соединенных Штатов Америки, поэтому активно выступают против России.

Также Витольд Модзелевский выразил уверенность, что если Вашингтон начнет сотрудничать с Москвой, тогда Варшава сменит свою позицию в отношении российской стороны. Он пояснил, что в этом случае польская русофобия тут же пропадет, поскольку перестанет быть выгодной, пишут Известия.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев посоветовал россиянам самостоятельно копить на пенсию, если они хотят увеличить ее размер.