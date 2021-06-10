На Украине ответили на слова Путина о вступлении страны в НАТО

Михаил Подоляк рассказал, что заявления Владимира Путина его не удивили.

Советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк отреагировал на слова президента России Владимира Путина о перспективах включения страны в состав НАТО. По его мнению, заявления российского главы были «предсказуемыми». Кроме того Михаил Подоляк считает, что высказывание Владимира Путина о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс прежде всего направлено на «внутреннюю аудиторию России», пишет ФАН.

Напомним, что президент РФ допустил, что украинская сторона может войти в состав НАТО. Также Владимир Путин отметил, что если это произойдет, тогда «подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут».