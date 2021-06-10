Владимир Путин допустил вступление Украины в НАТО

Владимир Путин предположил, что Вашингтон и Киев могут обсуждать вопрос включения Украины в Североатлантический альянс.

Российский глава Владимир Путин 9 июня в эфире телеканала «Россия 24» допустил, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на противоположное мнение российской общественности. Также президент предположил, что Вашингтон и Киев могут обсуждать вопрос включения украинской стороны в состав Североатлантического альянса, однако об этом не афишируется в преддверии саммита лидеров России и США.

Кроме того Владимир Путин подчеркнул, что если Украина станет членом НАТО, тогда «полетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут», пишут Известия.

Ранее в МИД Германии заявили, что Россия обязана сохранить транзит российского газа через территорию Украину после запуска энергетического проекта «Северный поток-2».