Лавров рассказал о судьбе транзита российского газа через Украину

Сергей Лавров отметил, что США начали искать решения для того, чтобы «Украина не пострадала».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения» рассказал, что контракт России и Украины о транзите газа в европейские страны действует до 2024 года. По его словам, пока неизвестно, что будет дальше, поскольку данный вопрос требует обсуждения. Также Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты Америки уже сейчас стали искать решения для того, чтобы «Украина не пострадала», пишет РИА Новости.

Ранее в Вашингтоне озвучили самые неприятные последствия строительства энергетического проекта «Северный поток-2» для страны.