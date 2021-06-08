На Украине озвучили способы борьбы с «Северным потоком-2»

Елена Зеркаль считает, что киевские власти должны озвучить Западу стратегические предложения по борьбе с российским трубопроводом.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в эфире телеканала ICTV рассказала, что у украинских властей есть два способа борьбы с завершением строительства и запуском газового проекта «Северный поток-2».

По ее словам, первый вариант заключается в том, что Киев может надавить на Москву с помощью западных партнеров. Елена Зеркаль пояснила, что Украина может привлечь Евросоюз и США к использованию украинской трубы. В частности, если европейские страны поддержат киевские власти и ограничат объемы поставки российского газа через «Северный поток-2», тогда государство не останется без транзита.

Второй способ предполагает объединение усилий Украины с некоторыми странами Восточной Европы. Елена Зеркаль сообщила, что не только Киев, но и часть европейских стран могут сильно пострадать из-за запуска российского трубопровода, пишет NEWS.ru.

Ранее в МИД России отреагировали на угрозы США в адрес «Северного потока-2».