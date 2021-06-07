Экс-глава СБУ: у Украины есть шанс остановить «Северный поток-2»

Игорь Смешко заявил, что украинские власти должны убедить Белый дом в том, что трубопровод угрожает энергетической безопасности стран Европы.

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко считает, что у Киева еще есть шанс на остановку российского проекта «Северный поток-2». По его словам, украинские власти должны убедить Конгресс Соединенных Штатов Америки в том, что данный трубопровод угрожает энергетической безопасности европейских стран, а также восстановить американские санкции в отношении газовой магистрали.

Кроме того Игорь Смешко добавил, что теоретически на выборах в Германии может одержать победу Партия зеленых, которая активно выступает против реализации «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что российских граждан, вернувшихся из-за границы, оштрафовали на 15,5 млн рублей.