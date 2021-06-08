В МИД РФ отреагировали на угрозы США в адрес «Северного потока-2»

Сергей Рябков заявил, что западная санкционная политика может затормозить достройку «Северного потока-2», однако сорвать проект не удастся.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москву не сильно беспокоят заявления Вашингтона о санкциях в отношении энергетического проекта «Северный поток-2». Он пояснил, что действия Соединенных Штатов Америки не смогут остановить завершение строительства газовой магистрали, а также ее запуск. Тем не менее Сергей Рябков отметил, что западная санкционная политика может затормозить достройку «Северного потока-2», однако сорвать проект не удастся.

Помимо этого он выразил надежду, что однажды Соединенные Штаты Америки поймут «бесполезность» и «бессмысленность» любых санкций, причем не только в отношении Российской Федерации, но и других стран, пишет ТАСС.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать решение об исключении из санкционного списка компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG.

Напомним, что в России хотят восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам.