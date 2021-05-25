В России могут ввести ежемесячные выплаты для всех россиян

Ежемесячные пособия для всех граждан предлагается начать выплачивать с января следующего года.

Член Центрального совета фракции «Справедливая Россия - За правду» Николай Стариков рассказал, что партия предложила ввести в стране выплаты в размере порядка 10 тыс. рублей для всех российских граждан. По его словам, такую помощь необходимо назвать «Справедливый базовый доход» (СБД). Стариков считает, что выплаты следует производить каждый месяц и первыми их должны получить наименее защищенные и малообеспеченные слои населения, а в дальнейшем и все остальные граждане. Таким образом, добавил депутат, в России можно будет решить проблему бедности, поскольку сумма около 10 тыс. рублей сможет удовлетворить базовые потребности человека, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.