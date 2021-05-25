Набиуллина признала, что заморозка цен не может быть долгосрочной мерой

Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк РФ делает все для защиты доходов россиян от обесценения из-за инфляции.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в понедельник во время выступления в Государственной думе заявила, что заморозка цен на продовольственные товары является временной мерой. По ее словам, данный шаг не сможет гарантировать стабильную стоимость на продукты питания в долгосрочной перспективе. Однако Набиуллина заверила, что Центробанк РФ делает все возможное для того, чтобы обеспечить людям достойную жизнь, сохранить их сбережения, а также защитить доходы граждан от обесценения из-за инфляции, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в России может появиться новая категория льготников.