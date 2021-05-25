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В регионе России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

25.05.2021 13:07
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В регионе России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Якутии решили ввести принудительную иммунизацию от коронавируса.

Власти Республики Саха (Якутия) приняли решение ввести в регионе обязательную вакцинацию граждан против коронавируса нового типа в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в регионе до сих пор остается сложной. Отмечается, что соответствующее постановление 19 мая подписал главный санитарный врач Якутии. Об этом сообщил губернатор республики Айсен Николаев.

Кроме того добавляется, что работодателей, которые не организуют иммунизацию сотрудников от инфекции COVID-19, будут штрафовать в размере от 200 тыс. рублей, пишет ИА REGNUM.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина признала, что заморозка цен на продукты питания является только временной мерой.

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