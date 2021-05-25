Депутат объяснил свою зарплату в 400 тысяч россиянам, получающим 12-15 тысяч рублей
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин «спокойно» говорит избирателям о своей зарплате в 400 тыс. руб. Он убежден, что депутаты должны получать столько же, сколько и квалифицированные специалисты.
Об этом пишет РИА Новости. Комментарий Шеин дал после встречи с жителями Астрахани. Местные жители рассказали депутату, что им платят 12-15 тыс. руб. «Я получаю в месяц порядка 400 тыс. руб. и спокойно к этому отношусь», – заявил им Шеин.
Видео «ВКонтакте», которое содержит этот эпизод, оказалось обрезано. Шеин утверждает, что это «не просто так». Депутат заверил, что всю свою жизнь он использовал высокую зарплату на общественные задачи, а также на помощь людям.
По словам Шеина, он не заработал ни на что, кроме двухкомнатной квартиры и машины «Солярис».
При этом зарплаты депутатов в 2020 году выросли в среднем до 470 тыс. руб., несмотря на падение доходов россиян и официальное отсутствие индексации зарплат законодателей.
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Всю гос. думу с пособниками стоит отправить в зону согласно слов ВОЛОДИНА "Володин: Миллиона заключенных не хватает России, чтобы заменить мигрантов." Именно гос дума принимает законы которые противоречат конституции государства, создали полицаев, рос гвардию и прочих паразитов, но не спросили население страны вот и всё конституция страны это просто собрание сказок, а гос дума есть самая опасная преступная группа лиц по существу ОПС!
Шли бы они все неуй...
Из недавнего выступления в Госдуме М.Мишустина: цитата «…пассивные доходы, дивиденды, проценты, роялти, которые вывели за рубеж (в 2019 году)российские компании, составили 4,3 трлн рублей…» конец цитаты. А теперь просто арифметика. Делим эту сумму на количество бедных 20млн. Получается, что на каждого бедного приходится по 215 000 рублей! И такое происходит ежегодно!! Помните: Денег нет, но Вы держитесь! Так вот к чему привела политика власти, когда российскими компаниями владеют и управляют зарубежные хозяева! И это происходит не само-собой - это политика президента! Так вот, Николай Платошкин предлагает, чтобы российские компании стали управляемыми, нужно сменить менеджеров, которые будут оставлять дивиденды в России и выплачивать эти деньги пенсионерам и нуждающимся! Как это делают в других странах! Все просто! Вот как нужно бороться с бедностью!
А тут и думать не надо. Все это изложил по полочкам Ленин и указал как бороться со всей этой зажравшейся сволочью.
А вот если бы подняли зарплату всем рабочим Россиянам то автомотически зарплата поднялась бы и у пенсионеров и у бюджетников за счёт увеличения подоходного налога..... и меня удивляет почему это ни кого не интересует или может я в чём то ошибаюсь?
А вот меня и многих раздрожает,то что вы сидя и выдумывая законы против России и получаете по 400.Гнать вас надо.В СССР депутаты работали на своих фабриках и заводах и получали от них зарплату.А вы? Вы обкрадываете народ и кичетесь этим.