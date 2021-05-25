Депутат объяснил свою зарплату в 400 тысяч россиянам, получающим 12-15 тысяч рублей

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин «спокойно» говорит избирателям о своей зарплате в 400 тыс. руб. Он убежден, что депутаты должны получать столько же, сколько и квалифицированные специалисты.

Об этом пишет РИА Новости. Комментарий Шеин дал после встречи с жителями Астрахани. Местные жители рассказали депутату, что им платят 12-15 тыс. руб. «Я получаю в месяц порядка 400 тыс. руб. и спокойно к этому отношусь», – заявил им Шеин.

Видео «ВКонтакте», которое содержит этот эпизод, оказалось обрезано. Шеин утверждает, что это «не просто так». Депутат заверил, что всю свою жизнь он использовал высокую зарплату на общественные задачи, а также на помощь людям.

По словам Шеина, он не заработал ни на что, кроме двухкомнатной квартиры и машины «Солярис».

При этом зарплаты депутатов в 2020 году выросли в среднем до 470 тыс. руб., несмотря на падение доходов россиян и официальное отсутствие индексации зарплат законодателей.