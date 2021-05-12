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Зарплаты депутатов выросли до 470 тысяч рублей. Падение доходов народных избранников не коснулось

12 Мая 2021 425 3 Экономика
Зарплаты депутатов выросли до 470 тысяч рублей. Падение доходов народных избранников не коснулось

В то время как доходы граждан России падают с 2014 года и сократились на 10%, вернувшись на уровень 2010-го, зарплаты депутатов Госдумы не перестают расти. За последние два года они выросли на 17%, до 470 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют декларации парламентариев, которые ежегодно отчитываются о растущих доходах.

У россиян – падают, у депутатов – растут

  • По данным «Открытых медиа», зарплаты депутатов, которые живут только на деньги, выплачиваемые из бюджета, растут последние два года. Причем рост зарплат депутатов опережает общий рост зарплат. Так, к примеру, если с 2019 года зарплаты москвичей увеличились на 6,1% в номинальном выражении, то зарплаты депутатов – на 17%.
  • Еще интереснее сопоставить конкретные денежные суммы. Москвичи в среднем получают 95,7 тыс. руб. в месяц, о чем рапортует мэрия Москвы. А вот депутаты имеют 467 тыс. руб. в месяц. Буквально два года назад государство выплачивало так называемым народным избранникам 450 тыс. руб. За два года в реальном выражении депутаты увеличили свои зарплаты на 16 тыс. руб. Это половина среднемесячного дохода на душу населения в России по состоянию на первый квартал 2021 года (32,6 тыс. руб.).
  • Сами депутаты утверждают, что никаких индексаций их зарплат с 2019 года не производилось. Более того, работать они стали меньше, поскольку из-за пандемии Госдума не проводит заседания. К примеру, в то время как более половины россиян работали во время длинных выходных в мае, боясь потерять заработок, депутаты отдыхали «с сохранением заработной платы».
  • По словам первого зампредседателя комитета по контролю и регламенту Валерия Иванова, зарплаты депутатам устанавливает президент Владимир Путин. «Никаких повышающих коэффициентов, индексаций в прошлом году у нас не было», – сказал чиновник. Тем не менее по декларациям доходы выросли.

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  • В 2021-23 годах в федеральный бюджет, который более чем на 60% состоит из налогов россиян, заложено повышение зарплат депутатов. Если в 2020 году депутаты обошлись россиянам в 3,582 млрд руб., то в 2021-м их работа потребует 3,833 млрд руб. К 2023 году сумма стабилизируется на уровне 3,847 млрд. К 2023 году депутаты будут получать полмиллиона рублей в месяц.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
18:49 0 0
И.И..:

средний уровень жизнь в РФ растет а не падает...среди работников партии числящихся в оппозиционных кружках кризиса не бывает.

В
18:12 0 0
Вера:

Будьте здоровы,депутаты,хорошего вам аппетита и много радости в жизни!

А
17:38 1 0
Александр:

Вот этих БЕЗДЕЛЬНИКОВ и привлечь к работе. Хоть какая то будет польза. А то развели дармоедов. Даже не стесняются видео камеры.

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