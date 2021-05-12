Зарплаты депутатов выросли до 470 тысяч рублей. Падение доходов народных избранников не коснулось 425 3 Экономика

В то время как доходы граждан России падают с 2014 года и сократились на 10%, вернувшись на уровень 2010-го, зарплаты депутатов Госдумы не перестают расти. За последние два года они выросли на 17%, до 470 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют декларации парламентариев, которые ежегодно отчитываются о растущих доходах.