Зарплаты депутатов выросли до 470 тысяч рублей. Падение доходов народных избранников не коснулось
12 Мая 2021 425 3 Экономика
В то время как доходы граждан России падают с 2014 года и сократились на 10%, вернувшись на уровень 2010-го, зарплаты депутатов Госдумы не перестают расти. За последние два года они выросли на 17%, до 470 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют декларации парламентариев, которые ежегодно отчитываются о растущих доходах.
У россиян – падают, у депутатов – растут
- По данным «Открытых медиа», зарплаты депутатов, которые живут только на деньги, выплачиваемые из бюджета, растут последние два года. Причем рост зарплат депутатов опережает общий рост зарплат. Так, к примеру, если с 2019 года зарплаты москвичей увеличились на 6,1% в номинальном выражении, то зарплаты депутатов – на 17%.
- Еще интереснее сопоставить конкретные денежные суммы. Москвичи в среднем получают 95,7 тыс. руб. в месяц, о чем рапортует мэрия Москвы. А вот депутаты имеют 467 тыс. руб. в месяц. Буквально два года назад государство выплачивало так называемым народным избранникам 450 тыс. руб. За два года в реальном выражении депутаты увеличили свои зарплаты на 16 тыс. руб. Это половина среднемесячного дохода на душу населения в России по состоянию на первый квартал 2021 года (32,6 тыс. руб.).
- Сами депутаты утверждают, что никаких индексаций их зарплат с 2019 года не производилось. Более того, работать они стали меньше, поскольку из-за пандемии Госдума не проводит заседания. К примеру, в то время как более половины россиян работали во время длинных выходных в мае, боясь потерять заработок, депутаты отдыхали «с сохранением заработной платы».
- По словам первого зампредседателя комитета по контролю и регламенту Валерия Иванова, зарплаты депутатам устанавливает президент Владимир Путин. «Никаких повышающих коэффициентов, индексаций в прошлом году у нас не было», – сказал чиновник. Тем не менее по декларациям доходы выросли.
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- В 2021-23 годах в федеральный бюджет, который более чем на 60% состоит из налогов россиян, заложено повышение зарплат депутатов. Если в 2020 году депутаты обошлись россиянам в 3,582 млрд руб., то в 2021-м их работа потребует 3,833 млрд руб. К 2023 году сумма стабилизируется на уровне 3,847 млрд. К 2023 году депутаты будут получать полмиллиона рублей в месяц.
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средний уровень жизнь в РФ растет а не падает...среди работников партии числящихся в оппозиционных кружках кризиса не бывает.
Будьте здоровы,депутаты,хорошего вам аппетита и много радости в жизни!
Вот этих БЕЗДЕЛЬНИКОВ и привлечь к работе. Хоть какая то будет польза. А то развели дармоедов. Даже не стесняются видео камеры.