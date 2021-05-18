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Рада: США хотят втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

18.05.2021 12:09
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Рада: США хотят втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

Ренат Кузьмин подчеркнул, что западные страны отвели Украине особую роль: Киев должен заставить Москву начать войну.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook написал, что возбуждение уголовного дела в отношении главы «ОПЗЖ» Виктора Медведчука является частью американского плана по развязыванию войны в Европе с участием Российской Федерации. Он пояснил, что украинский политик делал все возможное для достижения мира на Украине, однако официальные киевские власти придерживаются другой позиции. По словам Рената Кузьмина, правительство действует по указке западных государств, ведя страну к войне с Россией, а также пытается втянуть в данное противостояние всю Европу. Депутат добавил, что от такого вооруженного конфликта выиграют только Соединенные Штаты Америки и Великобритания, пишут Известия.

Ранее официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает всерьез предложение Киева об обмене Виктора Медведчука на осужденных в РФ украинцев.

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