В Кремле прокомментировали идею о возможном обмене Медведчука

Дмитрий Песков заявил, что Россия не воспринимает всерьез идею Украины об обмене Виктора Медведчука.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не воспринимает всерьез идею о возможном обмене главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в РФ украинцев. Он пояснил, что эта инициатива не содержит конкретных формулировок. Также Песков выразил недоумение по поводу того, что Украина хочет менять своих политиков на других людей.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти страны готовы обменять Медведчука на осужденных в России граждан Украины, пишет РБК.

Напомним, что главу политсовета фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» отправили под домашний арест по подозрению в госизмене.