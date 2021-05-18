Стоимость нефти сорта Brent превысила $70 за баррель

Цена нефти марки Brent составляет $70,12 за баррель, а сорта WTI – $66,92 за баррель.

Североморская нефтяная смесь сорта Brent впервые с середины марта текущего года превысила отметку в $70 за баррель. По данным торгов, июльские фьючерсы на эту марку нефти подорожали на 0,95%, составив $70,12 за баррель.

Уточняется, что стоимость сырья сорта WTI также увеличилась. В частности, июльские фьючерсы данной марки выросли на 0,97%, до $66,92 за баррель, пишет РИА Новости.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак прокомментировал подорожание бензина в России. По его словам, в 2021 году повышение розничных цен на топливо на автозаправочных станциях страны не превышало уровень инфляции.