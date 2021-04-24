За минувшие сутки в России выявлено 8828 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных в России составило 4753789 человек.

За прошедшие сутки российские медики обнаружили на территории РФ 8828 новых случаев инфицирования россиян коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве выявлен 2451 случай инфицирования, в Санкт-Петербурге обнаружено 689 зараженных, а в Подмосковье - 596.

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При этом общее число инфицированных граждан России с начала эпидемии достигло 4753789 человек, выздоровело 4380468, скончалось 107900.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней.