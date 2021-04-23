В РФ выявили 8840 новых случаев коронавируса

За весь период эпидемии COVID-19 в России общее количество зараженных достигло 4744961 человека.

В пятницу, 23 апреля, врачи России за сутки диагностировали 8840 новых случаев заболевания коронавирусом. Традиционно, наибольшее число инфицированных медики выявили в столице (2502), Санкт-Петербурге (694) и Московской области (609). Об этом рассказали в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

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За весь период эпидемии COVID-19 в России общее количество заболевших достигло 4744961 человека, 4371214 пациентов поправилось, 107501 больной скончался.

Ранее стало известно, что украинский глава Владимир Зеленский ответит на приглашение лидера РФ Владимира Путина провести переговоры в Москве.