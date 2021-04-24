Президент подписал указ о нерабочих днях в мае

Россияне не будут работать с 1 по 10 мая включительно.

На официальном сайте Кремля появился указ о нерабочих днях в мае, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Так, согласно документу, дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, но заработная плата работников должна сохраниться в полном объеме. Указ вступил в силу с 23 апреля текущего года.

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Напоминаем, что инициатива о введении в России нерабочих дней во время майских праздников исходила от главы Роспотребнадзора Анны Поповой.