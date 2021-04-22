Мишустин потребовал начать реализовывать послание Путина

Михаил Мишустин заявил, что первостепенной задачей кабмина является выполнение поручений президента РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил кабмину незамедлительно начать реализовывать меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. По его словам, уже сейчас необходимо выполнять соответствующие мероприятия, а не дожидаться формальных поручений, пишет Коммерсант.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Напомним, что 21 апреля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, во время которого глава государства анонсировал новые меры поддержки семьям с детьми, потребовал обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на продовольственные товары, призвал восстановить реальные располагаемые доходы россиян, а также огласил другие решения.

Ранее сообщалось, что Минтруда России изучает возможность продления майских праздников.