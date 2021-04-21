Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 АПР, 16:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 АПР, 16:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Путин: при борьбе с ростом цен нельзя полагаться на точечные меры

21.04.2021 13:53
Комментарии: 1
Путин: при борьбе с ростом цен нельзя полагаться на точечные меры

Президент рассказал, что основной задачей российских властей является повышение реальных доходов жителей страны.

В среду лидер России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что сейчас рост цен съедает доходы россиян, однако при борьбе с повышением стоимости товаров нельзя полагаться на точечные, директивные меры. Он пояснил, что такие мероприятия могут привести к дефициту продукции в российских магазинах. В качестве примера президент привел период конца 80-х и 90-е года, когда полки гастрономов были пустыми.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Также Владимир Путин добавил, что власти страны будут работать над созданием рыночных условий, обеспечивающих долгосрочную стабилизацию цен на базовые продукты питания. Кроме того правительство России предпримет меры для восстановления занятости населения и реальных располагаемых доходов граждан.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин анонсировал новые детские выплаты.

Комментировать (без регистрации)
Путин: послание будет посвящено внутренним вопросам РФ
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
14:50 0 0
анд:

нельзя полагаться на точечные меры - значит будет нанесен ассиметричный ответный удар по этим наглым пендосам в каждой Пятерочке !

Статьи

Экономика России впервые за год перешла к росту перед посланием Путина

Экономика России впервые за год перешла к росту перед посланием Путина
Экономика 1

Путин пообещал по 10 тысяч рублей на детей-школьников перед выборами в Госдуму

Путин пообещал по 10 тысяч рублей на детей-школьников перед выборами в Госдуму
Экономика 4

«Газпром» увидел у Китая желание покупать больше газа. В 2020 году он не отобрал контрактный объем

«Газпром» увидел у Китая желание покупать больше газа. В 2020 году он не отобрал контрактный объем
Экономика

Ввод войск, досрочные выборы или Белоруссия. Зачем Путин может посетить Совфед после послания

Ввод войск, досрочные выборы или Белоруссия. Зачем Путин может посетить Совфед после послания
Политика

Узнай, страна!

Новый завод по производству грузоподъемного оборудования появится в Пермском крае

Новый завод по производству грузоподъемного оборудования появится в Пермском крае

Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открылся в Тульской области

Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открылся в Тульской области

Новости дня

12:38 Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19 Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19
Путин анонсировал новые детские выплаты
Путин анонсировал новые детские выплаты
12:34 Путин: послание будет посвящено внутренним вопросам РФ Путин: послание будет посвящено внутренним вопросам РФ
11:26 В России за сутки COVID-19 выявили у 8271 человека В России за сутки COVID-19 выявили у 8271 человека
11:05 Зеленский пригласил Путина на переговоры в Донбасс Зеленский пригласил Путина на переговоры в Донбасс
20 АПР, 18:58 В Германии усомнились в возможности использования СП-2 В Германии усомнились в возможности использования СП-2
20 АПР, 16:38 Египет и Россия договорились восстановить авиасообщение Египет и Россия договорились восстановить авиасообщение
Экономика России впервые за год перешла к росту перед посланием Путина
Экономика России впервые за год перешла к росту перед посланием Путина
20 АПР, 15:56 Италия возобновит прием туристов из РФ летом 2021 года Италия возобновит прием туристов из РФ летом 2021 года

Узнай, страна!

20 АПР, 19:59 Новый завод по производству грузоподъемного оборудования появится в Пермском крае Новый завод по производству грузоподъемного оборудования появится в Пермском крае
Президент выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля
Президент выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля
20 АПР, 18:33 Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открылся в Тульской области Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открылся в Тульской области
20 АПР, 17:21 В Нижегородской области построят завод по изготовлению спецавтомобилей В Нижегородской области построят завод по изготовлению спецавтомобилей
19 АПР, 20:13 В Астраханской области продолжается газификация населения В Астраханской области продолжается газификация населения
19 АПР, 17:24 Анна Палагина: как научиться современному бизнесу Анна Палагина: как научиться современному бизнесу
19 АПР, 16:53 Полимерный антипирен - одна из лучших разработок России 2020 года Полимерный антипирен - одна из лучших разработок России 2020 года
Путин пообещал по 10 тысяч рублей на детей-школьников перед выборами в Госдуму
Путин пообещал по 10 тысяч рублей на детей-школьников перед выборами в Госдуму
18 АПР, 15:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес
16 АПР, 20:17 Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области
16 АПР, 18:53 Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов
16 АПР, 18:01 Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева» Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter