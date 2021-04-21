Путин: при борьбе с ростом цен нельзя полагаться на точечные меры

Президент рассказал, что основной задачей российских властей является повышение реальных доходов жителей страны.

В среду лидер России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что сейчас рост цен съедает доходы россиян, однако при борьбе с повышением стоимости товаров нельзя полагаться на точечные, директивные меры. Он пояснил, что такие мероприятия могут привести к дефициту продукции в российских магазинах. В качестве примера президент привел период конца 80-х и 90-е года, когда полки гастрономов были пустыми.

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Также Владимир Путин добавил, что власти страны будут работать над созданием рыночных условий, обеспечивающих долгосрочную стабилизацию цен на базовые продукты питания. Кроме того правительство России предпримет меры для восстановления занятости населения и реальных располагаемых доходов граждан.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин анонсировал новые детские выплаты.