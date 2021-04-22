Чехия может выслать из страны 60 дипломатов России

Якуб Кулганек заявил, что Прага намерена добиться того, чтобы в России и Чехии оставалось одинаковое число дипломатов.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете «Лидове новины» рассказал, что власти могут выслать из республики 60 российских дипломатов. По его словам, Прага примет такое решение в случае, если Москва до 13:00 мск не объявит о возвращении сотрудников чешского посольства. Кулганек отметил, что страна намерена добиться того, чтобы в России и Чехии оставалось одинаковое число дипломатов, пишет ТАСС.

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Напомним, что 18 апреля РФ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов.