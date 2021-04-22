Минтруд РФ изучает возможность продления майских праздников

22.04.2021 10:31 Комментарии

Антон Котяков подчеркнул, что на данный момент никаких окончательных решений принято не было.

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что ведомство рассматривает возможность увеличения длительности майских праздников. Однако он подчеркнул, что на данный момент никаких окончательных решений принято не было, вопрос находится на стадии обсуждения, пишет РИА Новости. Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны» Ранее российские депутаты предложили продлить майские выходные за счет сокращения новогодних каникул. Напомним, что лидер России Владимир Путин анонсировал новые виды детских выплат.