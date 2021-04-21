Путин анонсировал новые детские выплаты

Президент заявил, что необходимо поддержать детей из неполных семей и школьников.

В среду, 21 апреля, глава России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что необходимо поддержать детей, которые растут в неполных семьях. По его словам, с 1 июля таким несовершеннолетним россиянам в возрасте от 8 до 16 лет будут выплачивать в среднем по 5650 рублей в месяц.

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Кроме того Владимир Путин предложил провести единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста, а также на детей, которые в этом году только пойдут учиться. Президент добавил, что получить данную помощь граждане смогут в середине августа.

Ранее глава государства призвал россиян вакцинироваться против коронавирусной инфекции.