Сенатор РФ озвучил меры по снижению уровня бедности в стране

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса российские граждане получили свыше 200 млрд руб.

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата о снижении уровня бедности в России в 2020 году. По его словам, достичь такого результата удалось благодаря оказанной господдержке различным категориям граждан страны, в том числе медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусом.

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Также Рязанский отметил, что сократить показатель бедности в России помогут такие меры, как повышение индексации пенсий неработающим пенсионерам, увеличение размера детских пособий, поднятие МРОТ и изменение «методики подсчета порога бедности», пишет RT.

Ранее стало известно, что уровень бедности в стране сократился за счет выплат властей.