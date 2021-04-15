Отдых в Сочи резко подорожал из-за закрытия Турции

В среднем сочинские гостиницы подняли цены на 50%.

Стоимость проживания в Сочи на майские выходные резко выросла после временной остановки авиасообщения России и Турции. В среднем цены на сочинские отели поднялись на 50%.

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Однако эксперты считают, что стоимость на отдых в Сочи начнет снижаться, как только возобновится авиационное сообщение с Турцией. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на опрошенных представителей туротрасли.

Напомним, что Россия приостановила авиарейсы в турецкие курортные города до 1 июня.