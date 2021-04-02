Франция опасается зависимости от России из-за СП-2

Париж с осторожностью относится к газопроводу, так как с его помощью Москва может оказывать давление на страну.

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон в интервью каналу BFMTV сообщил, что Париж опасается зависимости от Москвы из-за газопровода «Северный поток-2». Он напомнил, что еще в прошлом году лидер Франции Эммануэль Макрон выразил настороженность в отношении российского энергетического проекта, поскольку с его помощью Россия может оказывать давление на страну. Кроме того Бон отметил, что Париж и Берлин по-разному воспринимают «Северный поток-2», поэтому страны ведут диалог по данному вопросу для определения общей позиции, пишет РИА Новости.

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Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток-2» готов на 95%.