Всероссийский конкурс журналистов и форум деловых СМИ состоится 8 апреля

Участники форума, организованного ТПП РФ, будут обсуждать имеющиеся трудности и изменения в сфере деловых СМИ на фоне распространения COVID-19.

В четверг, 8 апреля, в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится XXVII Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России», организованный Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ.

Отмечается, что в рамках мероприятия пройдет Всероссийский форум деловых СМИ «Деловые СМИ в период пандемии: новые вызовы и тренды». Участники встречи обсудят имеющиеся проблемы в сфере средств массовой информации, усилившиеся в период пандемии коронавируса. Также будут затронуты темы, связанные с задачами и работой российских деловых СМИ в свете непростой экономической ситуации в стране и мире, а также изменения масс-медиа в условиях антикоронавирусных ограничений.

Во Всероссийском форуме деловых СМИ, который начнется в 12:00, примут участие руководитель телевизионного синдиката «СТП МЕДИА», председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий, декан Факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Елена Вартанова и представители российских средств массовой информации.

В заключение форума в 15:00 пройдет торжественная церемония награждения победителей XXVII конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». В нем будут участвовать президент ТПП РФ Сергей Катырин, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Владимир Катенев, Валерий Скруг, Евгений Ревенко и представители федеральных и региональных СМИ.

Мероприятие пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн. Для просмотра форума и церемонии награждения регистрироваться не нужно, трансляция будет доступна 8 апреля по ссылке http://pressmia.ru/pressclub/20210408/953137069.html.

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