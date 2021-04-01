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Газовый проект "Северный поток-2" готов на 95%

01.04.2021 15:04
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Газовый проект "Северный поток-2" готов на 95%

В Nord Stream 2 AG заявили, что осталось уложить примерно 121 км трубопровода.

Компания-оператор газового проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщила, что по состоянию на 31 марта 2021 года трубопровод готов на 95%. В организации добавили, что сейчас уложено уже 2339 км из 2460 км общей протяженности труб данного проекта, пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что трубоукладочная баржа "Академик Черский" прибыла в Данию для строительства "Северного потока-2".

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