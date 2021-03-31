В РФ зарегистрировали вакцину от COVID-19 для животных

В стране массовое производство препарата может быть запущено в апреле 2021 года.

Первую в мире вакцину против коронавируса для пушных зверей, собак и кошек зарегистрировали в РФ. Препарат получил название "Карнивак-Ков". Об этом сообщает газета Ведомости со ссылкой на сайт Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.

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Отмечается, что клиническое тестирование вакцины началось в октябре 2020 года, в нем приняли участие кошки, собаки, норки, лисы, песцы и другие пушные животные. Результаты исследования показали, что препарат является безопасным и эффективным, поскольку антитела выработались у всех вакцинированных зверей. На данный момент у животных появляется иммунитет к коронавирусу на срок до 6 месяцев.

Ранее стало известно, что в Российской Федерации зарегистрировали 4 вакцину от COVID-19 для людей.