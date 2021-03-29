В РФ зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19

"Спутник Лайт" внесли в реестр лекарственных средств.

В понедельник Министерство здравоохранения России зарегистрировало четвертую вакцину против коронавирусной инфекции – "Спутник Лайт". Уточняется, что российский препарат создали в научном центре имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщает издание Комсомольская правда, ссылаясь на сайт государственного реестра лекарственных средств.

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Напомним, что "Спутник Лайт" является облегченной версией вакцины "Спутник V" и состоит только из одного компонента. Таким образом, препарат можно применять для быстрой иммунизации, поскольку для его введения необходимо сделать лишь один укол.

Ранее стало известно, что лидер РФ Владимир Путин допустил снятие ограничений по коронавирусу к концу лета.