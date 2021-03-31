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В России изменили правила выплат пособий по безработице

31.03.2021 12:01
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В России изменили правила выплат пособий по безработице

Нововведения в первую очередь затронут тех россиян, которые потеряли работу из-за сокращения штата или закрытия компании.

Правительство Российской Федерации приняло решение изменить правила получения максимальных пособий по безработице. В частности, кабмин расширил категории граждан стран, которые могут претендовать на получение максимальных выплат по потере работы. Отмечается, что нововведение затронет призывников и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также россиян, которых уволили из-за сокращения штата сотрудников или ликвидации компании, говорится на сайте правительства России.

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Напомним, что весной прошлого года в стране увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8000 руб. до 12130 руб. Минимальная выплата по потере работы составляет 1500 руб.

Ранее сообщалось, что в России продлили упрощенный порядок регистрации безработных граждан.

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