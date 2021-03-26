Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 МАР, 14:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 МАР, 14:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 3,4%

26.03.2021 11:12
Комментарии: 1
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 3,4%

Индексированный размер пенсионных выплат составит 10183 руб.

В России с 1 апреля 2021 года будут проиндексированы социальные пенсии граждан страны на 3,4%. После повышения средний размер таких пенсионных выплат составит 10183 руб.

Отмечается, что в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на реализацию данных целей предусмотрено 12,8 млрд руб. Кроме того индексация затронет свыше 3,9 млн россиян, сообщается на официальном портале российского правительства.

Напомним, что глава РФ Владимир Путин призвал защитить минимальный доход жителей страны от списания по долгам.

Самые интересные новости читайте в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Макрон: ЕС хочет стать лидером в производстве вакцин от COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
11:32 1 0
Андрей Альбертович Ворошилов:

Государство совсем забывает о своих гражданах особенно о пенсионерах. Я лично инвалид у меня пенсия 10200 и что они проиндексировали пенсию на 3.4 % я что получу 340 рублей позор !!!!!!

Статьи

США отложили санкции против олигархов и госдолга России до 2 июня

США отложили санкции против олигархов и госдолга России до 2 июня
Экономика

Послушать Путина за миллион рублей. Петербургский форум объявил расценки

Послушать Путина за миллион рублей. Петербургский форум объявил расценки
Политика

Российский газ заблокировали в Суэцком канале

Российский газ заблокировали в Суэцком канале
Экономика

Госкомпании запаслись миллиардами долларов на случай санкций

Госкомпании запаслись миллиардами долларов на случай санкций
Экономика 3

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки

В Оренбургской области открыли новое месторождение углеводородов

В Оренбургской области открыли новое месторождение углеводородов

Новости дня

14:15 РФ отказалась пересматривать газовый контракт с Украиной РФ отказалась пересматривать газовый контракт с Украиной
Песков оценил ситуацию с колебанием курса рубля
Песков оценил ситуацию с колебанием курса рубля
13:40 В "Газпроме" заявили, что СП-2 будет достроен в 2021 году В "Газпроме" заявили, что СП-2 будет достроен в 2021 году
11:30 В РФ число заболевших COVID-19 превысило 4,5 миллиона В РФ число заболевших COVID-19 превысило 4,5 миллиона
10:27 Президент РФ призвал защитить минимальный доход от списания по долгам Президент РФ призвал защитить минимальный доход от списания по долгам
10:06 Макрон: ЕС хочет стать лидером в производстве вакцин от COVID-19 Макрон: ЕС хочет стать лидером в производстве вакцин от COVID-19
25 МАР, 18:54 Собянин: заболеваемость COVID-19 среди пожилых выросла Собянин: заболеваемость COVID-19 среди пожилых выросла
В РФ могут вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров
В РФ могут вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров
25 МАР, 17:58 Путин рассказал о своей вакцинации от COVID-19 Путин рассказал о своей вакцинации от COVID-19

Узнай, страна!

13:48 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:57 В Оренбургской области открыли новое месторождение углеводородов В Оренбургской области открыли новое месторождение углеводородов
25 МАР, 22:49 Жители Костромской области получили новый спортивный центр с бассейном Жители Костромской области получили новый спортивный центр с бассейном
25 МАР, 21:58 Первое в регионе производство респираторов наладили в Курской области Первое в регионе производство респираторов наладили в Курской области
25 МАР, 20:18 Калужские ученые создали композиционный материал, аналогов которого нет в России Калужские ученые создали композиционный материал, аналогов которого нет в России
25 МАР, 11:16 ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 МАР, 20:25 Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии
24 МАР, 17:16 Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны» Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны»
23 МАР, 20:57 Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе
23 МАР, 17:31 ТПП РФ готова к предметной работе по научно-технологическому развитию страны ТПП РФ готова к предметной работе по научно-технологическому развитию страны
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter