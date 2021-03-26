Социальные пенсии россиян проиндексируют на 3,4%

Индексированный размер пенсионных выплат составит 10183 руб.

В России с 1 апреля 2021 года будут проиндексированы социальные пенсии граждан страны на 3,4%. После повышения средний размер таких пенсионных выплат составит 10183 руб.

Отмечается, что в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на реализацию данных целей предусмотрено 12,8 млрд руб. Кроме того индексация затронет свыше 3,9 млн россиян, сообщается на официальном портале российского правительства.

Напомним, что глава РФ Владимир Путин призвал защитить минимальный доход жителей страны от списания по долгам.

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