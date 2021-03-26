Макрон: ЕС хочет стать лидером в производстве вакцин от COVID-19

Эммануэль Макрон считает, что Европа сможет выпускать достаточное количество препаратов для формирования коллективного иммунитета европейцев к коронавирусу.

Французский лидер Эммануэль Макрон 25 марта во время пресс-конференции по итогам онлайн-саммита Евросоюза (ЕС) заявил, что европейское сообщество планирует к лету текущего года стать мировым лидером в производстве вакцин от COVID-19. Он признал, что ранее компании ЕС отставали в этом вопросе, однако им удается наверстывать упущенное.

Также Макрон добавил, что выпуск вакцин на территории Европы поможет укрепить суверенитет Евросоюза, поскольку Россия и Китай предпринимают попытки оказать влияние на сообщество с помощью препаратов от коронавируса, пишет ТАСС.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян.

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