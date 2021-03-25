Российские медики выявили 9221 новый случай COVID-19

Общее число инфицированных в РФ составило 4492692 человек.

В четверг, 25 марта, в оперативном штабе России по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что за минувшие 24 часа выявили 9221 новый случай коронавируса. Из них в столице зафиксировали 1787 больных COVID-19, в Санкт-Петербурге обнаружили 804 зараженных, а в Московской области – 540.

Общее число зараженных в стране достигло 4492692 человек, 4109281 пациент выздоровел, 96612 инфицированных умерло.

Ранее стало известно, что в Москве могут отменить некоторые ограничения по коронавирусу к 9 мая.

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