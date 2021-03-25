СМИ: Германия разочарована действиями Байдена

Берлин надеялся на возобновление "партнерского сотрудничества" с Вашингтоном.

Немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что правительство Германии разочаровано действиями президента США Джо Байдена, поскольку надежды на улучшение отношений двух стран не оправдались. Тем не менее издание отметило, что в Берлине не ждали, что все спорные вопросы разрешаться после утверждения новой американской администрации, однако надеялись на возобновление "партнерского сотрудничества" с Вашингтоном. В качестве примера немецкая газета привела ситуацию, сложившуюся вокруг строительства газового проекта "Северный поток-2", и переговоры по мирному разрешению конфликта в Афганистане, передает РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что США угрожают Германии введением новых санкций против компаний, участвующих в реализации второй ветки газопровода.

Самые интересные новости читайте в Instagram-канале "Капитала страны".