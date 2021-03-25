РБК: в Москве ряд ограничений могут снять к майским праздникам

Принятие решения об отмене ограничений будет зависеть от эпидситуации в столице.

Издание РБК, ссылаясь на источники, сообщило, что московские власти могут отменить ряд ограничений по COVID-19 к 9 мая для проведения праздничных массовых мероприятий. По словам собеседников газеты, объявить о частичном снятии антикоронавирусных мероприятий в Москве планируется в двадцатых числах апреля, поскольку 26 числа должен пройти уличный фестиваль "Пасхальный дар". Однако, подчеркнули источники, принятие решения об отмене ограничений к майским праздникам будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице.

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