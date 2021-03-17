СМИ: Байден считает Путина "убийцей"

США призовут лидера РФ к ответу, если вскроется факт вмешательства Владимира Путина в президентские выборы в стране.

Глава Белого дома Джо Байден в эфире американского телеканала ABC News сделал довольно жесткое заявление в адрес российского президента Владимира Путина. Лидер США заявил, что считает его "убийцей". Также Джо Байден добавил, что Вашингтон собирается призвать главу России к ответу, если вскроется факт вмешательства Владимира Путина в президентские выборы в США, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Белый дом введет новые санкции против РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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