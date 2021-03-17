США введут новые санкции против РФ из-за отравления Навального

Торговые ограничительные меры вступят в силу 18 марта 2021 года.

В среду, 17 марта, Министерство торговли Соединенных Штатов Америки заявило, что Вашингтон собирается ввести новые экспортные санкции против Российской Федерации из-за отравления главного критика Кремля Алексея Навального химическим оружием. Уточняется, что американские ограничительные меры затронут экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью страны. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на сайт Минторга США.

Ранее стало известно, что Германия отреагировала на санкции Вашингтона против газового проекта "Северный поток-2".

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