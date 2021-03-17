СМИ: Счетная палата РФ изменила свое мнение об угрозе топливного кризиса

В СП рассказали, что вероятность "повторения сценария 2018 года минимальна".

Счетная палата (СП) РФ прокомментировала свой ранее опубликованный отчет о том, что страна может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года. В высшем органе финансового контроля России заявили, что вероятность возвращения такой ситуации с топливом минимальна.

"Мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны", – говорится в комментарии СП, который 17 марта поступил в распоряжение газеты "Известия".

Ранее в Кремле сообщили, что власти России не допустят резкого увеличения стоимости топлива в стране.

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