СМИ: Счетная палата РФ изменила свое мнение об угрозе топливного кризиса
В СП рассказали, что вероятность "повторения сценария 2018 года минимальна".
Счетная палата (СП) РФ прокомментировала свой ранее опубликованный отчет о том, что страна может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года. В высшем органе финансового контроля России заявили, что вероятность возвращения такой ситуации с топливом минимальна.
"Мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны", – говорится в комментарии СП, который 17 марта поступил в распоряжение газеты "Известия".
Ранее в Кремле сообщили, что власти России не допустят резкого увеличения стоимости топлива в стране.
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