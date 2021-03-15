Израиль восстанавливает авиарейсы со всеми странами

Страна оставляет за собой право отменить любой рейс, который несет угрозу жизни и здоровью израильтян.

Пресс-служба МИД Израиля сообщила, что страна с 16 марта восстанавливает международное авиасообщение со всеми государствами. Однако количество рейсов будет ограничено, поскольку аэропорт сможет принимать не более 3 тыс. человек в день. Кроме того пассажирам необходимо соблюдать все меры предосторожности, действующие на израильской территории, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет начать переговоры по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

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