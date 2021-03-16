Некоторые россияне могут получать повышенную пенсию

Людмила Пискунова рекомендовала жителям России после выхода на пенсию выбрать то основание для льготы, которое является наиболее высоким по оплате.

Почетный член президиума Союза российских пенсионеров Людмила Пискунова перечислила категории граждан России, которые могут рассчитывать на получение повышенной пенсии или льготы. По ее словам, для получения таких выплат жителям страны необходимо иметь определенные звания, награды, ордена или иметь особые заслуги перед регионом (то есть на протяжении 40 лет проработать в одном субъекте РФ). В качестве примера Пискунова привела звание "Ветеран труда" или "Заслуженный артист России". Также она подчеркнула, что все льготы и заслуги не суммируются, поэтому после выхода на пенсию нужно выбрать одно основание для получения повышенной пенсии или льготы, пишет "Взгляд".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в 2021 году россиян ожидает три повышения пенсионных выплат.

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