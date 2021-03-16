Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 МАР, 12:39 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 МАР, 12:39 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Некоторые россияне могут получать повышенную пенсию

16.03.2021 11:21
Комментарии
Некоторые россияне могут получать повышенную пенсию

Людмила Пискунова рекомендовала жителям России после выхода на пенсию выбрать то основание для льготы, которое является наиболее высоким по оплате.

Почетный член президиума Союза российских пенсионеров Людмила Пискунова перечислила категории граждан России, которые могут рассчитывать на получение повышенной пенсии или льготы. По ее словам, для получения таких выплат жителям страны необходимо иметь определенные звания, награды, ордена или иметь особые заслуги перед регионом (то есть на протяжении 40 лет проработать в одном субъекте РФ). В качестве примера Пискунова привела звание "Ветеран труда" или "Заслуженный артист России". Также она подчеркнула, что все льготы и заслуги не суммируются, поэтому после выхода на пенсию нужно выбрать одно основание для получения повышенной пенсии или льготы, пишет "Взгляд".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в 2021 году россиян ожидает три повышения пенсионных выплат.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
На Украине ответили на сообщения о подготовке к атаке на Донбасс
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Сечин предупредил Путина о потере Россией угольных рынков Азии

Сечин предупредил Путина о потере Россией угольных рынков Азии
Экономика

Кризис в России закончился. Эксперты ВШЭ объявили об окончании рецессии

Кризис в России закончился. Эксперты ВШЭ объявили об окончании рецессии
Экономика

Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на бензин

Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на бензин
Экономика

«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию

«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома

В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома

Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани

Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани

Новости дня

12:19 СМИ: Банк России может повысить ключевую ставку до 6% СМИ: Банк России может повысить ключевую ставку до 6%
Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку
Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку
11:35 Российские медики обнаружили 9393 новых случая COVID-19 Российские медики обнаружили 9393 новых случая COVID-19
10:57 На Украине ответили на сообщения о подготовке к атаке на Донбасс На Украине ответили на сообщения о подготовке к атаке на Донбасс
15 МАР, 19:12 Захарова: попытки Украины вернуть Крым являются нелегитимными Захарова: попытки Украины вернуть Крым являются нелегитимными
15 МАР, 17:29 Матвиенко: Совет Европы пытаются использовать против России Матвиенко: Совет Европы пытаются использовать против России
15 МАР, 16:23 В Европе опровергли сообщения о переговорах по вакцине "Спутник V" В Европе опровергли сообщения о переговорах по вакцине "Спутник V"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15 МАР, 15:45 Израиль восстанавливает авиарейсы со всеми странами Израиль восстанавливает авиарейсы со всеми странами

Узнай, страна!

15 МАР, 22:30 В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 МАР, 21:58 Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани
15 МАР, 20:14 Новое производство, аналогов которому нет в России, открыли в Курганской области Новое производство, аналогов которому нет в России, открыли в Курганской области
15 МАР, 10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства
12 МАР, 23:08 Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс
12 МАР, 21:58 Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап» Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12 МАР, 18:48 «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
12 МАР, 13:38 Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе
11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter